Esporte Técnico diz que Dragão será fiel ao estilo ofensivo de jogos anteriores Wagner Lopes aposta em manutenção de forma de jogar atleticana

Invicto no Estadual, o Atlético também tem ataque com mais gols - fez oito em quatro jogos. O clássico deste domingo (3) terá o mando do Goiás, na Serrinha, mas o técnico do Dragão, Wagner Lopes, disse que o time não muda o jeito de jogar, mesmo que, do outro lado, o rápido, driblador e liso Michael esteja iluminado. “O Atlético tem um jeito de jogar. Será sempre busc...