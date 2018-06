Esporte Técnico diz que atacante croata Kalinic se negou a jogar 3 vezes e anuncia corte

O técnico Zlatko Dalic comunicou nesta segunda-feira que Nikola Kalinic foi desligado da seleção da Croácia que disputa a Copa do Mundo na Rússia. O treinador explicou que o atacante se recusou a jogar três vezes desde que o elenco se reuniu para treinar, uma delas na vitória por 2 a 0 da seleção croata sobre a Nigéria, no sábado, em Kaliningrado, palco da estreia do t...