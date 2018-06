Esporte Técnico diz que a Dinamarca não pensa no empate, mas pede cautela contra a França Age Hareide afirmou em entrevista que jogar por um possível empate não é a prioridade dinamarquesa

Técnico da Dinamarca, Age Hareide pediu cautela para os seus comandados durante a partida contra a França, que vai definir o destino dos dinamarqueses na Copa do Mundo. O confronto entre as seleções será realizado às 11 horas (de Brasília) desta terça-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou. "É preciso jogar de forma mais calculista contra a França. Não podemos dar a ...