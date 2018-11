Esporte Técnico deve implantar time mais ofensivo no Tigre Com promessa de time ofensivo, Umberto Louzer chega para comandar colorado e ajudar na montagem do elenco para próximo ano

Com promessa de futebol ofensivo e de vibração, o técnico Umberto Louzer, de 39 anos, chegou ao Vila Nova para se apresentar e iniciar, ao lado da diretoria, o trabalho de formulação do elenco para disputar a próxima temporada. O substituto de Hemerson Maria desembarca no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga após passagem pelo Guarani, de Campinas (SP).Anunciado de forma r...