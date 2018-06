Esporte Técnico de Senegal evita culpar critério por eliminação: 'Não merecemos avançar' "Eu estou muito orgulhoso do meu time hoje e orgulhoso pelo trabalho deles", disse Aliou Cissé

Depois de boas apresentações nas duas primeiras partidas, Senegal foi eliminado da Copa do Mundo nesta quinta-feira, e com requintes de crueldade. A seleção terminou com o mesmo número de pontos, saldo de gols e gols marcados que o Japão, que avançou, além da igualdade também no confronto direito. Acabou, então, eliminada pelo números de cartões amarelos. De acordo...