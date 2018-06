Esporte Técnico de Marrocos mostra confiança e avisa: 'Não estamos aqui para tirar fotos' "Sei que há muitos times na nossa frente. Mas nós não estamos aqui para tirar fotos em São Petersburgo", disse Herve Renard em entrevista coletiva

Em um grupo que conta com potências como Portugal e Espanha, Marrocos chega como franco-atirador nesta primeira fase da Copa do Mundo. Mas se engana quem pensa que a seleção se contentou ao se classificar para o torneio. Nesta quinta-feira, o técnico Herve Renard avisou que os marroquinos têm grandes ambições na Rússia. "É uma honra estar aqui com nosso capitão, diante...