Esporte Técnico da Suécia diz que derrota para Alemanha deixou sua seleção mais forte

O técnico da Suécia, Janne Anderson, colocou a derrota para a Alemanha no passado e acredita que seus jogadores chegam mais fortes para o confronto contra o México, que acontecerá nesta quarta-feira, às 11h (de Brasília), em Ecaterimburgo, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo. "Entraremos muito bem emocionalmente na partida de amanhã (quarta-feira), porque...