Esporte Técnico da Suécia celebra vitória em estreia e vê Alemanha pressionada no Grupo E Suécia e Alemanha entram em campo no próximo sábado (23), às 15 horas, no Fisht Stadium

O técnico Jan Andersson comemorou a vitória da Suécia na primeira rodada da Copa do Mundo, por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (18), em Nijni Novgorod. Agora o treinador acredita que a Alemanha vai entrar pressionada para o confronto contra os suecos, no próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), em Sochi, já que a seleção atual campeã do mundo perdeu n...