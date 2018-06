Esporte Técnico da Sérvia vê seleção em harmonia antes da estreia: 'É o mais importante' "Os jogadores e a qualidade do time não significam nada se você tem problemas internos", disse o treinador Mladen Krstajic

A classificação da Sérvia para a disputa da Copa do Mundo na Rússia reacendeu a esperança de dias melhores da seleção. O discurso na seleção do leste europeu é o de que o grupo está unido e em harmonia e os torcedores voltaram a acreditar no time por uma boa campanha no Mundial. Os sérvios ficaram fora das duas últimas edições de Eurocopa, não estiveram na Copa n...