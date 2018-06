Esporte Técnico da Sérvia afirma que seu time terá mais apoio da torcida contra o Brasil "Eu já disse que nos sentimos como se estivéssemos jogando na Sérvia. A Rússia é um país irmão, todo mundo dá apoio. Toda a nossa delegação se sente em casa dado ao apoio da Rússia para nós", disse Mladen Krstajic

A Sérvia aposta no apoio da torcida russa para conseguir bater o Brasil nesta quarta-feira, em Moscou, e se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo. O técnico Mladen Krstajic afirmou nesta terça, em entrevista coletiva, que pela proximidade geográfica com o país-sede do torneio, a sua equipe terá mais apoiadores na arquibancada do estádio do Spartak do que o...