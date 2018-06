Esporte Técnico da Nigéria quer aproveitar problemas da Argentina para se classificar "A Argentina tem alguns problemas, dúvidas, e esperamos tirar vantagem dessa situação, logo no começo do jogo", afirmou Gernot Rohr

O técnico da Nigéria, Gernot Rohr, pretende se aproveitar da instabilidade emocional dos argentinos nesta terça-feira em São Petersburgo para avançar à próxima fase da Copa do Mundo. De acordo com o resultado da outra partida do grupo, entre Islândia e Croácia, um empate será suficiente para os nigerianos se classificarem às oitavas de final. "Estamos psicologicamente bem. A...