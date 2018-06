Esporte Técnico da Juventus, Allegri revela que recusou proposta do Real Madrid O treinador, que está na Juventus desde 2014, já conquistou 4 Campeonatos Italianos, 4 Copas da Itália e uma Supercopa Italiana

A polêmica demissão do técnico Julen Lopetegui do comando da Espanha às vésperas do início da Copa do Mundo poderia não existir se o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, tivesse aceitado uma proposta do Real Madrid. O treinador revelou nesta quarta-feira (13) que foi procurado pelo clube espanhol, mas recusou a oferta e preferiu permanecer no comando do time italiano. ...