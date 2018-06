Esporte Técnico da França diz temer inexperiência do seu time para jogo com a Argentina Campeãs mundiais abrem as oitavas de final da Copa do Mundo neste sábado (30), às 11h (horário de Brasília)

O técnico da França, Didier Deschamps, revelou nesta sexta-feira que está preocupado com a inexperiência e a juventude da equipe para a partida com a Argentina, neste sábado, às 11 horas (de Brasília), em Kazan, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na opinião do treinador, a falta de bagagem de grande parte dos comandados pode ser um problema para o rendimento em j...