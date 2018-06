Esporte Técnico da Espanha minimiza falha de De Gea e garante goleiro como titular

O técnico da Espanha, Fernando Hierro, informou nesta segunda-feira em entrevista coletiva em Krasnodar que o goleiro David de Gea continuará como titular de sua seleção na Copa do Mundo. O jogador foi contestado pela imprensa local depois de falhar no empate por 3 a 3 com Portugal, na primeira partida da competição. "A decisão na minha cabeça está muito clara. Vemos ...