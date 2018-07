Esporte Técnico da Dinamarca lamenta derrota nos pênaltis: 'Brutalidade do futebol' Age Hareide lamentou a forma como a equipe escandinava foi eliminada do maior torneio do mundo

O técnico Age Hareide lamentou a forma com que a Dinamarca foi derrotada para a Croácia, por 3 a 2 nos pênaltis, neste domingo, em Nijni Novgorod, após empate por 1 a 1 persistir até a prorrogação, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Age Hareide afirmou que os três atletas da equipe melhor preparados para as cobranças de penalidades perder...