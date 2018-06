Esporte Técnico da Dinamarca espera marcação individual em Eriksen e cobra auxílio a meia

O técnico da Dinamarca, Age Hareide, acredita que Christian Eriksen vai receber marcação individual contra a Austrália, nesta quinta-feira, em Samara, por isso espera que os demais jogadores da Dinamarca saibam acionar o meia nos momentos certos. O treinador acha que o cenário visto contra o México, no último amistoso dinamarquês antes da Copa do Mundo, vai se repetir. "No começo...