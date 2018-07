Esporte Técnico da Croácia diz que chegar à final da Copa do Mundo é 'milagre' "Somos o único time da Copa que vai jogar oito jogos. Isso é muito difícil. Mas me parece que quanto mais difícil as circunstâncias, melhor nos jogamos futebol", afirmou Zlatko Dalic

Zlatko Dalic é um daqueles treinadores que fala o que pensa. Um dia depois de colocar a Croácia na final da Copa do Mundo da Rússia, o técnico disse que considera um "milagre" sua seleção estar entre as duas melhores do torneio, criticou parte da imprensa, afirmou que Modric é o melhor jogador do Mundial, que Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi "já foram para casa e estão n...