Esporte Técnico da Bélgica comemora recuperação do atacante Lukaku: 'Está em boa forma' O atacante marcou 4 gols em duas partidas neste Mundial, contra Panamá e Tunísia

O atacante Romelu Lukaku está totalmente recuperado de lesão no tornozelo. O artilheiro da Bélgica é nome certo contra o Japão, nesta segunda-feira (2), às 15 horas (de Brasília), em Rostov, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. O jogador sentiu dores no tornozelo no jogo diante da Tunísia, pela segunda rodada da primeira fase. Na partida seguinte, contra...