Técnico da Aparecidense quer recuperar equipe para “decisões” no Goianão

Depois de eliminar o Botafogo pela Copa do Brasil, a Aparecidense voltou a campo neste sábado (10) e encarou o Goiás, pelo Goianão, mas foi derrotada. Segundo o técnico Márcio Azevedo, do Camaleão, a semana mais importante do clube na temporada começou com um revés por “detalhes” priorizados pela equipe.

“Tivemos algumas oportunidades antes de sofrer o gol (marcado por Lucão). Por detalhes não escolhemos finalizar, priorizarmos o passe e faltou ter finalizações. Agora, é pensar no próximo jogo contra o Atlético, que será uma partida difícil”, analisou o treinador da Aparecidense.

A Aparecidense duela com o Atlético, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, quarta-feira (14), às 20h30. A partida é válida pela 8ª rodada do Goianão 2018. “Eu sabia da importância do jogo de hoje, principalmente pela semana que vamos ter. Depois do Goiás, jogamos com o Atlético e encerramos com a Anapolina. São equipes que estão brigando. O Goiás e Anapolina pela classificação e o Atlético tendo uma recuperação no campeonato. Tenho que recuperar os atletas e já pensar na decisão contra o Atlético”,

Com a derrota para o Goiás, a Aparecidense se mantém na 2ª colocação do Grupo B com 11 pontos. O Vila Nova é líder da chave com 13 pontos. Já o time esmeraldino lidera a classificação geral com 16 pontos depois de sete jogos.