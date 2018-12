Esporte Técnico Cuca recebe alta um dia depois de passar por cirurgia no coração O treinador teve diagnosticado um problema cardíaco após sentir-se mal durante o confronto do Santos diante do Cruzeiro

Apenas um dia depois de ser submetido a uma cirurgia cardíaca, o técnico Cuca recebeu alta nesta sexta-feira. O procedimento foi realizado com sucesso, o que permitiu que o treinador de 55 anos deixasse o Hospital Cardiológico Constantini, em Curitiba, já na manhã seguinte. De acordo com familiares do técnico, que deixou o Santos ao fim da temporada, Cuca "está ...