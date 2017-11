Técnico colorado diz estar motivado para próximo ano

Não chegar ao objetivo do acesso para a Série A torna a reta final da competição mais amarga para o Vila Nova. No entanto, a perspectiva dentro do clube é de dias melhores. O técnico Hemerson Maria está motivado para fazer de 2018 um ano bem melhor para os colorados.“Vai ficar uma pontinha de amargura porque vão faltar poucos pontos para atingir o objetivo. O ano de ...