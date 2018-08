Esporte Técnico chama 22 dos 23 campeões do mundo para jogos da França na Liga das Nações Comandante francês espera manter boa fase e aproveitar embalo da conquista do Mundial, mas sabe que é hora de trilhar "um novo caminho"

Com 22 dos 23 jogadores que conquistaram o título da Copa do Mundo da Rússia, em julho passado, o técnico Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira (30) a convocação da seleção da França para a disputa dos dois primeiros jogos em setembro pela Liga das Nações, um novo torneio entre países criado pela Uefa. Apenas o goleiro reserva Steve Mandanda, do Olympique de M...