Esporte Técnico celebra crescimento da Bélgica e prevê volta de Kompany contra Inglaterra "Estou muito satisfeito com a união da nossa equipe, os três gols, os três pontos e o fato de não termos sido vazados", comentou Roberto Martínez

A Bélgica correspondeu às expectativas ao passar sem maiores problemas pelo Panamá na estreia da Copa do Mundo. Na última segunda-feira, o time do técnico Roberto Martínez até encontrou certa dificuldade na primeira etapa, mas passeou no segundo tempo para fazer 3 a 0 e largar na frente no Grupo G. Foi justamente esta capacidade de crescer durante o confronto que fo...