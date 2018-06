Esporte Técnico aponta instabilidade na derrota no clássico local Para o treinador, o Atlético começou a perder a partir dos próprios erros táticos e após expulsão do capitão e zagueiro René Santos

A derrota (3 a 1) de virada, para o Goiás, não constava nos planos do Atlético. Tanto que o técnico do Dragão, Claudio Tencati, observou alguns problemas que foram decisivos à virada adversária no clássico deste sábado (2 de junho), no Estádio Olímpico. Vitória do Goiás, de 3 a 1, após o rubro-negro ter saído à frente no placar - gol do atacante Júnior B...