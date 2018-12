Esporte Suspeito de tentar manipular resultado de jogo é liberado pela Justiça

Suspeito de tentar manipular resultado de um jogo da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, o vendedor de móveis, Davi de Sousa Costa, de 27 anos, foi solto no final da noite desta terça-feira. Ele foi preso em Trindade, no sábado, durante a partida entre Aparecida e Inhumas - vencida pelo time aparecidense, por 5 a 1, que determinou o acesso do Aparecida à 2ª Divisão. ...