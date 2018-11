Esporte Suspeito de assassinar Daniel Corrêa, ex-São Paulo, é preso no PR O advogado responsável pela defesa do suspeito, afirmou que ele se entregou à polícia para uma prisão temporária, que tem prazo de 30 dias

O assassinato do meia Daniel Corrêa, ex-jogador do São Paulo, ganhou mais um elemento nesta quinta-feira (1). Um dos suspeitos do crime foi preso em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O advogado Claudio Dalledone, responsável pela defesa do suspeito, afirmou que ele se entregou à polícia para uma prisão temporária, que tem prazo de 30 ...