Superpotências fazem duelo antes do Natal

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 10 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em clássico decisivo para o futuro do time merengue no Campeonato Espanhol. Os dois lados trataram de tirar o peso do duelo ao longo da semana, mas é certo que os donos da casa vão encarar uma partida fundamental para suas pretensões no resto da competição. Isso porque o Real M...