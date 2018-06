Esporte Superbike abre inscrições para 1ª etapa Autódromo de Goiânia tem início da temporada previsto para 8 de julho e também receberá Brasileiro

Goiânia começa a aquecer os motores para a temporada 2018 do Goiás Superbike. As primeiras provas ocorrem no Autódromo de Goiânia no dia 8 de julho e a expectativa é de que mais de cem pilotos de todo o País participem da competição. No dia da prova, também será realizada a 2ª etapa do Brasileiro de Motovelocidade.“O regulamento permite a participação de pilotos de outro...