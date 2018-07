Esporte Suor e dedicação no maior percurso da Caminhada Ecológica: veja o 4º episódio da WebCaminhada O episódio conta como foi o terceiro dia de caminhada entre a Cidade de Goiás e Faina

Com passos firmes até a cidade de Aruanã, os atletas da 27ª Caminhada Ecológica concluíram mais uma etapa do trajeto de 310 km. No quarto episódio da série WebCaminhada 2018, a coordenador de eventos de Grupo Jaime Câmara, Kamilla Porto, retrata os bastidores do percurso entre a Cidade de Goiás e Faina. No terceiro dia de Caminhada Ecológica, os atletas tivera...