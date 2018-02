Sudoeste vê confronto de opostos

Em situações distintas na tabela de classificação, Rio Verde e Grêmio Anápolis se enfrentam neste domingo (25), às 16 horas, no estádio Mozart Veloso do Carmo. O Verdão do Sudoeste briga para sair da lanterna da competição. O Grêmio Anápolis sonha em beliscar uma vaga na fase semifinal.

Para o duelo, o Rio Verde vem motivado após empatar fora de casa contra o Vila Nova. Para esse duelo, o time será praticamente remodelado, já que terá cinco mudanças. Na lateral esquerda, Claytinho ganha uma chance no time titular. O meio de campo terá nova formação, com Rangel, Madson e Bruninho. No ataque, Cassiano ganha uma chance.

No Grêmio Anápolis, Edson Júnior também deve promover mudanças, mas o treinador ainda tem algumas dúvidas. Na lateral esquerda, Caio é opção para o lugar de Tiago e, no ataque, Assuério, que ficou fora dos últimos jogos por causa de uma virose, deve voltar à equipe na vaga de Yago.