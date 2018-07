Esporte Subasic explica permanência em jogo contra Rússia e diz que jogará semifinal A Croácia volta a campo nesta quarta-feira (11), às 15 horas, para enfrentar a Inglaterra

O goleiro Danijel Subasic exaltou o trabalho de fisioterapia da Croácia durante a partida de quartas de final de Copa do Mundo, contra a Rússia, disputada no último sábado, em Sochi. O jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa direita durante o duelo, mas ficou em campo e defendeu uma cobrança na vitória croata por 4 a 3 em disputa de pênaltis, após empate por 2...