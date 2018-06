Esporte Suíços escapam de suspensão por gesto político e são apenas multados pela Fifa Atletas comemoraram os gols da equipe com um gesto que remete à águia presente na bandeira da Albânia

O Comitê Disciplinar da Fifa anunciou nesta segunda-feira mais uma série de punições para federações e confederações de vários países que disputam a Copa do Mundo da Rússia. As penas são relacionadas a infrações que as seleções ou seus torcedores cometeram durante a disputa da segunda rodada da fase de grupos do Mundial de 2018. Os jogadores suíços Granit Xhaka,...