Esporte Suíço admite excesso de faltas em Neymar, mas ironiza brasileiro: 'Ele cai muito' Neymar sofreu 10 das 19 faltas cometidas por jogadores suíços na partida

O empate do Brasil com a Suíça passou pelo êxito na estratégia dos adversários de não darem espaço a Neymar, o principal jogador da seleção. Só que os suíços também abusaram do antijogo na marcação ao atacante brasileiro, que sofreu dez faltas durante todo o confronto deste domingo, disputado na Arena Rostov, e válido pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo d...