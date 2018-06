Esporte Suécia faz 3 a 0 e avança como líder, mas México também vai às oitavas da Copa Com gols de Augustinsson, Granqvist e Álvarez (contra), a seleção Europeia garantiu a liderança do Grupo F, com 6 pontos. Os mexicanos, que também somaram 6 pontos, ficaram na segunda colocação pelo saldo de gols

Com um futebol ofensivo e não limitada apenas aos contra-ataques e ao jogo aéreo, a Suécia arriscou e foi premiada. Venceu o México bem, por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Ecaterimburgo, e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Apesar do revés, os mexicanos também vão ao mata-mata. Com a derrota por 2 a 0 da Alemanha para a Coreia do Sul, q...