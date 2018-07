Esporte Suécia e Croácia levam multa da Fifa por exibirem marca de outras empresas Ambas as federações de futebol já haviam sido punidas pelo mesmo motivo durante a Copa do Mundo da Rússia

A Fifa anunciou nesta sexta-feira mais duas multas às federações da Suécia e da Croácia. As duas entidades foram punidas novamente por exibirem marca de patrocinador não autorizado pela Fifa em seus uniformes em jogos da Copa do Mundo da Rússia. Ambas as federações de futebol já haviam sido punidas pelo mesmo motivo. Suecos e croata...