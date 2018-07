Esporte Suárez minimiza laços de Griezmann com Uruguai: 'Não tem o sentimento uruguaio' Uruguai e França abre os confrontos das quartas de final nesta sexta-feira (6), às 11 horas, em Nijni Novgorod

O atacante Luis Suárez fez pouco caso da ligação que o francês Antoine Griezmann diz ter com o Uruguai, por causa de alguns hábitos, como tomar chimarrão, e da proximidade com o zagueiro Diego Godín, de quem é companheiro no Atlético de Madrid. As seleções francesa e uruguaia vão se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Mundo, às 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira, e...