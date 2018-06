Esporte Suárez marca em 100º jogo pela seleção, Uruguai vence Arábia e avança às oitavas Resultado também já garantiu a anfitriã Rússia entre as 16 melhores equipes do Mundial

O Uruguai precisou suar mais do que o esperado, mas venceu a Arábia Saudita nesta quarta-feira e definiu a situação do Grupo A da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. Graças à estrela de Luis Suárez, a seleção sul-americana passou pelo adversário com um magro 1 a 0, em Rostov, e se juntou à anfitriã Rússia como já garantidos da chave nas oitavas de final. Se técnic...