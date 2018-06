Esporte 'Suárez está mais maduro', diz 'xerife' uruguaio Godín antes de estreia na Copa Os uruguaios estreiam no Mundial nesta sexta-feira (15), às 9 horas, contra o Egito

Quatro anos depois do episódio em que mordeu o zagueiro italiano Chiellini em confronto válido pela Copa do Mundo realizada no Brasil, o que resultou em uma suspensão de nove partidas, o atacante Luis Suárez amadureceu. Essa é a opinião do defensor Godín, seu companheiro desde as categorias de base da seleção uruguaia. "Conhecendo Luis há tanto tempo, desde o sub-...