Esporte Suárez diz que deu conselhos a Dembélé no Barça: 'Precisa ser mais responsável' Jovem atleta tem acumulado atrasos e falta em treinamentos

Companheiro de Ousmane Dembélé no Barcelona, o uruguaio Luiz Suárez falou sobre a situação do atacante francês nesta segunda-feira. Suárez disse que deu conselhos a Dembélé, que acumula atraso e falta em treinamentos do clube espanhol, e afirmou que o jogador deveria ter mais foco. "Ousmane sabe disso, o futebol é um privilégio para cada jogador. É preciso talvez mais...