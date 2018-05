Esporte Suárez afirma que 2014 'está no passado' e se diz maduro para ajudar o Uruguai Para o Mundial da Rússia, o uruguaio colocou Brasil, Alemanha, Espanha e Argentina como os favoritos para levar o título

Quatro anos depois de protagonizar uma das mais bizarras cenas da história da Copa do Mundo ao morder o zagueiro Chiellini e, posteriormente, ser suspenso, o atacante Luis Suárez terá a chance de se redimir com a camisa da seleção uruguaia no Mundial da Rússia. E o jogador do Barcelona faz questão de afastar aquele episódio, considerado o grande culpado pela queda precoce d...