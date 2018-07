Esporte Strinic volta a treinar e Kovacic segue como dúvida na Croácia Croatas fecharão às quartas de final contra a Rússia no sábado (7), às 15h (horário de Brasília)

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo Ivan Strinic voltou a treinar com o grupo e demonstrou estar em boas condições para enfrentar a Rússia no sábado, em Sochi, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Já o volante Mateo Kovacic participou somente de parte da atividade e ainda é dúvida. Strinic, que se...