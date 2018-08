Esporte Stock Car retorna para Goiânia em novembro A penúltima etapa da temporada será realizada no autódromo de Goiânia, no dia 4 de novembro. Traçado misto será utilizado

A organização da Stock Car confirmou que a penúltima etapa da temporada será realizada em Goiânia, assim como ocorreu em 2017. A 11ª etapa será realizada no dia 4 de novembro e será disputada no traçado original (interno). O anúncio foi realizado no último sábado (18) nas redes sociais da principal categoria do automobilismo brasileiro. “O público de Goiânia emocion...