Stock Car é “nova casa” de pilotos

Principal categoria do automobilismo nacional, a Stock Car é repleta de pilotos que passaram pela Fórmula 1. Em 2018, o último piloto brasileiro que passou pela F-1, Felipe Massa, pilotará na abertura da temporada na Corrida de Duplas, ao lado de Cacá Bueno. A prova ocorrerá no autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 10 de março.Campeão da World Series Fórmula V8 3.5, uma das categori...