Esporte STJD nega novo pedido da Ponte Preta e arquiva de vez "caso Ernandes" Procurador-geral, Felipe Bevilacqua, nega nova investida da Macaca em "caso Ernandes"

Após o subprocurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Gustavo Silveira, arquivar o "caso Ernandes" no início de janeiro, a Ponte Preta fez um pedido de revisão da decisão ao procurador-geral, Felipe Bevilacqua, que voltou de recesso no último dia 20 de janeiro. O mesmo reavaliou o caso e manteve a sentença, arquivando a Notícia de Infração contra o G...