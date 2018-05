Esporte STJD nega mandado de garantia em que Palmeiras pede anulação da final do Paulista Imbróglio se arrasta desde a finalíssima do Paulistão, no mês passado. O Palmeiras quer anular o jogo que deu o título estadual ao Corinthians por suposta interferência externa

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Piacente, negou nesta quinta-feira um mandado de garantia impetrado pelo Palmeiras no qual o clube pedia que a corte obrigasse o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) a analisar o pedido de impugnação do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. No despacho, Piacente argumentou que ainda cabe r...