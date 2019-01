Esporte STJD arquiva denúncia e Goiás se livra de processo no caso Ernandes Procuradoria do STJD arquiva denúncia da Ponte Preta que pedia perda de pontos em suposta irregularidade de lateral esquerdo

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou a Notícia de Infração Disciplinar apresentada pela Ponte Preta sobre a possível irregularidade do lateral esquerdo Ernandes, do Goiás, durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paulista pedia a perda de pontos do clube esmeraldino em 31 partidas em que o jogador atuou, o que r...