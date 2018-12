Esporte Sport vence Santos em Recife, mas amarga o seu quinto rebaixamento no Brasileirão Com a queda do rubro-negro, Série A não terá times pernambucanos em 2019

Em um jogo de fraco nível técnico disputado neste domingo no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, o Sport venceu o Santos por 2 a 1, mas acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o triunfo, o time pernambucano amargou o seu quinto rebaixamento na história do Brasileirão, no qual também caiu para a segunda divisão nacional em 1989, 2001, 2...