Esporte Sport vence o Ceará por 1 a 0, deixa a zona de rebaixamento e rebaixa o Paraná O gol da partida foi marcado pelo atacante Gabriel, aos 7 minutos do 2º tempo

O Campeonato Brasileiro conheceu nesta segunda-feira (5) o seu primeiro time rebaixado à Série B em 2019. O Sport derrotou o Ceará por 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, e acabou mandando o Paraná para a segunda divisão nacional. De quebra, o time pernambucano saiu da zona da degola após 10 rodadas dentro dela. Com o resultado, o Sport terminou a 32.ª roda...