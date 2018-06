Esporte Sport vence em casa, encosta no líder e manda Atlético-PR à zona de rebaixamento

Com um golaço de Fellipe Bastos quase do meio de campo, o Sport empurrou o Atlético Paranaense para a zona de rebaixamento e de quebra encostou no líder do Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 10ª rodada. Invicto há cinco jogos, o Sport chegou aos 18 pontos e encostou no Flamengo, que tem um ...