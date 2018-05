Esporte Sport surpreende e bate o Palmeiras Alviverde desperdiça pênalti no final e é derrotado pelos pernambucanos por 3 a 2. Flu quebra tabu

O Palmeiras não dá paz para o seu torcedor. Melhor time da fase de grupos da Copa Libertadores, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e no alto da tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, a equipe tem oscilado demais nas últimas partidas e neste sábado essa irregularidade custou caro. O time perdeu por 3 a 2 para o Sport, no estádio Allianz P...